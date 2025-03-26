THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 87,4 - Son Dakika
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Yerel

THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 87,4

Türk Hava Yolları, yılın ilk 3 ayında yüzde 87,4 zamanında kalkış oranı elde etti.

26.03.2025 13:05
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Dünya'nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) zamanında kalkış oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türk Hava Yolları yılın ilk 3 ayında yüzde 87,4 zamanında kalkış oranı yakaladı.

Dünya'nın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) zamanında kalkış oranlarını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7'e ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1; Maşallah diyoruz. Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel THY'nin Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 87,4 - Son Dakika

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