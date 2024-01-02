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THY Uçağı Japonya'da Kaza Sonrası Narita Havalimanı'na Yönlendirildi - Son Dakika
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THY Uçağı Japonya'da Kaza Sonrası Narita Havalimanı'na Yönlendirildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan uçak, Japonya'daki uçak kazasının ardından havalimanın uçuş trafiğine kapatılması nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Tokyo Heneda Havalimanı'na iniş yapan Japon Air'e ait A350 tipi uçak pistte bulunan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştı. Yolcular tahliye edilirken, pistte alevler içinde kalan uçak ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. THY'nin İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan yolcu uçağı ise kaza nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Alınan bilgiye göre, havalimanın yerel saatle 21.00'a kadar uçuşlara kapatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

THY Uçağı Japonya\'da Kaza Sonrası Narita Havalimanı\'na Yönlendirildi
02.01.2024 - 13:54,
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Tokyo Haneda seferini yapan uçağı, Japonya'daki uçak kazasının ardından havalimanın uçuş trafiğine kapatılması nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Tokyo Heneda Havalimanı'na iniş yapan Japon Air'e ait A350 tipi uçak pistte bulunan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştı. Yolcular tahliye edilirken, pistte alevler içinde kalan uçak ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. THY'nin İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan yolcu uçağı ise kaza nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Alınan bilgiye göre, havalimanın yerel saatle 21.00'a kadar uçuşlara kapatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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