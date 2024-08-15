Ticaret Bakanlığı, 10 ilde kırtasiye ürünleri denetimi yaptı

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Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi 10 ilde kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı.

Bakanlığa bağlı ekipler, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede 10 ilde denetim gerçekleştirildi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında denetim yapan ekipler, fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi. Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi. Bu kapsamda ürünlerin oyuncak yönetmeliğinde yer alan CE sertifikası ve yaş uyarısı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edildi. Denetlenen işletmede mevzuata aykırı bir duruma rastlanmadı. - ANKARA