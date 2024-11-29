Ticaret Bakanlığı'ndan Dezenformasyon Yanıtı - Son Dakika
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Yerel

Ticaret Bakanlığı'ndan Dezenformasyon Yanıtı

Ticaret Bakanlığı, Birgün ve Uğur Dündar'ın Gümrükler Muhafaza iddialarını yalanladı.

29.11.2024 08:40
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Ticaret Bakanlığı, Birgün gazetesinin ve Uğur Dündar'ın Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü hakkındaki iddiaları yalanladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılan haberlerin dezenformasyon olduğu belirtilerek, "Bugün Birgün gazetesinden Timur Soykan imzası ile yayınlanan; maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerimizin kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı sürdürdüğü yoğun çabalarına kara çalmayı hedefleyen 'Sahte altınla kara para dümeni' başlıklı haber ve gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği dezenformasyona karşı kamuoyumuzun bilgisine; Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Birgün gazetesinin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğümüzü hedef alan ve gerçek dışı bilgiler içeren haberinde gündeme getirdiği "pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildiği" iddiası maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı ülkemiz çapında yürüttüğü kararlı mücadeleyi zedeleyici bir algı operasyonudur" ifadelerine yer verildi.

"1 Haziran 2023 - 28 Kasım 2024 tarihleri arasında tespit edilen 9 bin 953 farklı olayda, 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellendi"

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalara dikkati çektiği açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, şimdiye kadar ülke çapında başta uyuşturucu, tütün mamülleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda, tıbbi malzeme başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürütmüştür. 1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9 bin 953 farklı olayda, 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir. Bu olayların 481'i değerli madenlerle ilgili yasa dışı ticari faaliyet olup toplam değeri 3 milyar 741 milyon TL'dir. Son 18 aylık sürede yüzde 76 artış oranı ile bin 705 farklı olayda 30 ton 210 kg ağırlığında yaklaşık 33,5 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiştir. 33,5 milyar TL'lik uyuşturucu yakalaması tam yüzde 331 oranında bir artışa denk gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yasa dışı ticaretle mücadelenin devam ettiği belirtilerek, "Ticaret Bakanlığımızın gümrüklerimizde tesis ettiği modern yöntem ve teknik alt yapı sayesinde kaçaklıkla ve yasa dışı ticarete karşı mücadelemiz son 18 aylık artarak sürmüştür. Farklı mecralarda yer alan gerçek dışı iddialar en başta ülkemiz çapında yoğun bir çaba ile kaçaklığa karşı büyük başarılar elde eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelimizin emeklerine çalınmak istenen kara bir lekedir. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, ülke ticaretimizin önemli bir dilimini oluşturan gümrük ticareti süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmektir. Bu çerçevede yasal adımlarla 86 milyon vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya ve adil, şeffaf ve rekabete dayalı bir ticari sistemi inşa etmektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Dezenformasyon, Uğur Dündar, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ticaret Bakanlığı'ndan Dezenformasyon Yanıtı - Son Dakika

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