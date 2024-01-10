Tiffanny Tomato Bordo Spor kadın voleybol takımı, Elazığ Hipodrom Müdürlüğünde at binip stres attı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Liginde mücadele eden Tiffanny Tomato Bordo Spor kadın voleybol takımı, Elazığ Hipodrom Müdürlüğünü ziyaret etti. Önemli iki sporun bir araya geldiği etkinlikte sporcular at binerek stres attı. Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, Tiffanny Tomato Bordo Spor kadın voleybol takımını hipodromda ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Demirçelik, "Hipodromumuz tüm vatandaşlarımıza açıktır. Elazığ'ımızın önemli takımlarından Tiffanny Tomato Bordo Spor kadın voleybol takımını da merkezimizde ağırladık. Spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tiffanny Tomato Bordo Spor kadın voleybol takımı başkanı Filiz Kaya ise "Türkiye'de voleybol bir tutku haline geldi. Türk kültüründeki yeri yüzyıllar öncesine dayanan, Orta Asya'dan Anadolu'ya olan maceramızda yegane dostumuz olan atlar, harika bir sosyal zaman aktivitesidir. İşte bu tutku ve aktivite Elazığ'da bir araya geldi. Binicilik spor faaliyetinin yanı sıra, bu asil hayvanlar ile kurulan dostluklar, birçok kazanımın yanında insan hayatına yaşam boyu neşe katar. Bütün bu güzelliklerin yani voleybol ve ata binme aktivesini aynı karede buluşturan ve anlamlaştıran Elazığ Hipodrom Müdürlüğüne teşekkür ederiz" diye konuştu. - ELAZIĞ