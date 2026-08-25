TİHEK Başkanı Şahin Bayburt’ta temaslarda bulundu

Memleketi Bayburt'a gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin çeşitli temaslarda bulundu. Şahin, valilik, belediye, adalet sarayı ile üniversiteyi ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen görüşmede, kentte insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile çeşitli konular ele alındı. Daha sonra belediyeye geçen Şahin, şeref defterini imzaladı. Şahin, Başkan Mete Memiş ile bir araya gelerek kentte yürütülen hizmet ve projeler hakkında görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memiş, Şahin'i baba ocağı Bayburt'ta ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Şahin, beraberindeki heyetle birlikte Adalet Sarayı ve Bayburt Üniversitesini de ziyaret etti. Ziyaretlerde kurumların çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından bugün Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda 'İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı' düzenlenecek. TİHEK Başkanı Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, yerel düzeyde insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri ele alınacak.