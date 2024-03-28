TİKA, Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde 250 kişiye iftar verdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde 250 kişiye iftar verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iftar verdi. Bakü'deki Şehitlik Camisi'nde düzenlenen iftara Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, müşavirler ile yaklaşık 250 kişi katıldı. Kadınların da caminin ayrı kısmına katıldığı programda, akşam namazının kılınmasının ardından dualar okunarak oruçlar açıldı.

"Bir kardeşlik sofrası oluşturulmuş oldu"

İftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Bağcı, TİKA'nın Azerbaycan'da faaliyetiyle dokunmadığı alan kalmadığını belirterek, "Her alanda faaliyetleri söz konusu ve kamuoyunda da kardeş Azerbaycan'da da TİKA'mız son derece iyi bilinir ve destekler konusunda da minnettarlık ifade edilir. Bugün Ramazan münasebetiyle bir kardeşlik sofrası kuruldu. Bakü Şehitlik Camisi'nde hep beraber burada akşam namazına gelen kardeşlerimizle çoğu üniversite öğrencileri olmak üzere birlikte iftar yaptık. Gerçekten güzel, sembolik, anlamlı oldu. Bir kardeşlik sofrası oluşturulmuş oldu. Bakü TİKA ofisimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir taraftan hastane, yetim çocuk oyunları, üniversitelerimizde bilim merkezleri pek çok saymakla bitmeyecek arıcılık, hayvancılık, tarımsal faaliyet, kadınlara yönelik, çocuklara yönelik pek çok projeyi gerçekleştirmiş bir teşkilat olarak, uluslararası kuruluş olarak, insani diplomasinin bir aracı olarak kafamızı burada gururla temsil ediyor arkadaşlarımız ve ofisimiz" dedi.

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine bin 800'e yakın gıda paketi ulaştırılacak

Kurulan kardeşlik sofrasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Bağcı, "Duygulu anlar da yaşadık. TİKA, ilk kez camide iftar düzenliyor. Önümüzdeki günlerde de TİKA ofisimiz bayram öncesi yine kardeşliğin gereği olarak kardeşin sofrasında benim de bir katkım olsun mahiyetinde yaklaşık bin 800'e yakın gıda paketlerimizi de bütün Azerbaycan'daki ihtiyaç sahiplerine, tespit edilen insanlarımıza, kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah" dedi. - BAKÜ