TİKA\'dan Güney Afrika\'ya Medikal Bahçe

Yerel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güney Afrika'daki Venda Üniversitesi bünyesinde medikal bahçe kuruldu.

Güney Afrika'nın Limpopo bölgesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Venda Üniversitesine ait 2 dönümlük arazi üzerinde kurulan medikal bahçede yerel kültürde tıbbi amaçlarla kullanılan bitkiler yetiştiriliyor. Bu bitkilerin tohumları, Venda Üniversitesi akademisyenlerinin gözetiminde TİKA koordinasyonuyla yerel halk tarafından kırsal alanlardan toplandı. Toplanan tohumlar, TİKA'nın kurduğu seralarda çimlendirilerek bahçeye ekildi. Medikal bahçeye yapılan çevre düzenlemesiyle birlikte üniversitenin laboratuvar altyapısı da geliştirildi. Bitkilerin muhafaza ve analizine katkı sağlamak amacıyla soğutma odası ve kurutma fırınları kuruldu.

Güney Afrika'nın tarımsal üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Limpopo bölgesinde yer alan Venda Üniversitesi, çevresindeki yerel halkı tarımsal alanlarda destekleme misyonunu sürdürüyor. Üniversitenin Vhembe biyosferinde bulunması, ziraat araştırmaları için stratejik bir öneme sahip. - ANKARA