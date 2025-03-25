TİKA'dan Kazakistan'da Ramazan Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kazakistan'da 750 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan gıda kolisi dağıttı.

TİKA'nın Ramazan programı çerçevesinde, Başkent Astana, ülkenin en batısında bulunan Aktau, eski Başkent Almatı, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan ve Çimkent şehirlerinde toplam 750 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolileri ulaştırıldı. Astana'daki dağıtımlar, Astana Valiliğine bağlı Can Yuva Aile Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi. Ülkenin batısında yer alan Aktau'da ise yardımlar, Türkiye'nin Aktau Başkonsolosluğu aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Almatı şehrindeki yardımlar iki farklı iş birliğiyle organize edildi. Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu koordinasyonunda yapılan dağıtımın yanı sıra, Ahıska Derneği ve TİKA Almatı İrtibat Ofisi ortaklığında da yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türk Dünyası'nın manevi başkenti olarak kabul edilen Türkistan'da, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi ile iş birliği yapılarak hem ihtiyaç sahibi ailelere hem de öğrencilere destek sağlandı. Çimkent şehrindeki yardım faaliyetleri ise İhlas Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştirildi. - ANKARA