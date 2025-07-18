TİKA'dan Kosova'da aile sağlık merkezine donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Kruşevo köyünde yeni kurulan aile sağlık merkezine modern tıbbi cihaz ve ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, Kruşevo köyündeki aile sağlık merkezine elektrikli hasta yatağı, ilaç dolabı, tıbbi alet aracı, hematoloji analizatörü, sterilizatör ve serum askısı gibi birçok ekipman vererek, bölgedeki sağlık altyapısına kalıcı bir katkı sağladı. Sağlık merkezinde düzenlenen malzeme teslim törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Dragaş Belediye Başkanı Behçet Celadini, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, milletvekilleri, kamu kurumlarının temsilcileri ve yerel halk katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Angılı, Dragaş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki Arnavut, Goralı, Boşnak ve Türk topluluklarının bir arada yaşamasının önemine değindi. Angılı, "Biz Dragaş'a destek olduğumuzda bunu yardım değil, tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Atalarınız, Çanakkale'de bizimle vatan savunmasında şehit düştü. Bu bizim için unutulmaz bir vefa borcudur" dedi.

TİKA Kosova Koordinatörü Aslan da, coğrafi açıdan ulaşımı zor olan bölgelerde gerçekleştirilen sağlık projelerinin ayrı bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Bu destek sayesinde Kruşevo halkı yerinde sağlık hizmetine erişecek, teşhis ve tedavi süreçleri kolaylaşacak, sağlık çalışanlarının çalışma şartları iyileşecek" ifadelerini kullandı.

Dragaş Belediye Başkanı Celadini ise, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür ederek, yapılan katkıların bölge halkı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, davetliler merkezi gezdi. - ANKARA