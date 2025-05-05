TİKA\'dan Kuzey Makedonya\'ya Tarım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Kuzey Makedonya'da tarımla geçimini sağlayan çiftçi ailelere yönelik olarak 'Sera ve Tarımsal Ekipman Destek Projesi' gerçekleştirildi.

TİKA tarafından, Kuzey Makedonya'da tarımla geçimini sağlayan çiftçi ailelere yönelik olarak 'Sera ve Tarımsal Ekipman Destek Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında, Kuzey Makedonya'da tarımla geçinen 140 çiftçi ailesine, iklime bağlı kalmadan yıl boyunca sebze yetiştirilebilecek sera tarım işletmeleri kuruldu. Ayrıca seracılık ve meyvecilikle uğraşan yaklaşık bin ailenin ortak kullanımı için, toprak işleme faaliyetlerinde kullanılacak 50 adet çeşitli sera ve tarım makinesi desteği sağlandı.

Teslim törenine Türkiye Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov, Kuzey Makedonya Parlamentosu Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden gelen çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ulusoy, "Aile ekonomisine ve dolayısıyla bölge ekonomisine katkı sağlayacak bu proje için TİKA'ya teşekkür ediyor, çiftçi kardeşlerimize bereketli hasatlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik ise konuşmasında, "TİKA'nın yürüttüğü tarım projelerinde, Kuzey Makedonya'nın önceliklerini, toplumun beklentilerini ve halkın ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiğimiz 28 tarım projesiyle yaklaşık 14 bin kişiye ulaştık. Bu projelerin hayata geçmesinde önemli katkılar sunan Kuzey Makedonya devleti, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ANKARA