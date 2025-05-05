TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya Tarım Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya Tarım Desteği

TİKA\'dan Kuzey Makedonya\'ya Tarım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kuzey Makedonya'da tarımla geçimini sağlayan 140 çiftçi ailesine sera ve tarımsal ekipman desteği sağlayarak tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor.

05.05.2025 12:41  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Kuzey Makedonya'da tarımla geçimini sağlayan çiftçi ailelere yönelik olarak 'Sera ve Tarımsal Ekipman Destek Projesi' gerçekleştirildi.

TİKA tarafından, Kuzey Makedonya'da tarımla geçimini sağlayan çiftçi ailelere yönelik olarak 'Sera ve Tarımsal Ekipman Destek Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında, Kuzey Makedonya'da tarımla geçinen 140 çiftçi ailesine, iklime bağlı kalmadan yıl boyunca sebze yetiştirilebilecek sera tarım işletmeleri kuruldu. Ayrıca seracılık ve meyvecilikle uğraşan yaklaşık bin ailenin ortak kullanımı için, toprak işleme faaliyetlerinde kullanılacak 50 adet çeşitli sera ve tarım makinesi desteği sağlandı.

Teslim törenine Türkiye Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov, Kuzey Makedonya Parlamentosu Milletvekili Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden gelen çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ulusoy, "Aile ekonomisine ve dolayısıyla bölge ekonomisine katkı sağlayacak bu proje için TİKA'ya teşekkür ediyor, çiftçi kardeşlerimize bereketli hasatlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik ise konuşmasında, "TİKA'nın yürüttüğü tarım projelerinde, Kuzey Makedonya'nın önceliklerini, toplumun beklentilerini ve halkın ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiğimiz 28 tarım projesiyle yaklaşık 14 bin kişiye ulaştık. Bu projelerin hayata geçmesinde önemli katkılar sunan Kuzey Makedonya devleti, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Makedonya, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya Tarım Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı
Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
Önder’in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı Önder'in cenaze namazını vasiyeti üzerine İhsan Eliaçık kıldırdı
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 14:16:43. #7.11#
SON DAKİKA: TİKA'dan Kuzey Makedonya'ya Tarım Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.