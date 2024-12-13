TİKA'dan Tacikistan'a Fizik Tedavi Desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Tacikistan'a Fizik Tedavi Desteği

TİKA\'dan Tacikistan\'a Fizik Tedavi Desteği

TİKA, Tacikistan'daki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne fizik tedavi birimi kurdu.

13.12.2024 16:05
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan'ın Hisar kentindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne fizik tedavi birimi kurdu.

Tacikistan Devlet Sosyal Koruma Ajansı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Hisar Zihinsel Hastalıklar Rehabilitasyon Merkezi, çeşitli zihinsel rahatsızlıkları bulunan hastalara bakım ve tedavi hizmeti sunuyor. 240 hastaya hizmet veren merkezin en önemli ihtiyaçlarından biri olan fizik tedavi birimi, TİKA Sosyal Koruma Ajansı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında kuruldu. Merkezdeki fırın da modern ekipmanlarla donatılarak yenilendi.

Fizik tedavi biriminin açılışına Sosyal Koruma Ajansı Başkanı Hakim Holzoda, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal, Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı temsilcileri ile Duşanbe Büyükelçiliği personeli katıldı. Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı yetkilileri, merkeze sağlanan bu desteklerin hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA, Tacikistan'da gerçekleştirdiği projelerle özellikle toplumsal kırılganlığa sahip grupların ve ihtiyaç sahibi bireylerin hayat şartlarını iyileştirmeye ve ülkedeki sosyal kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Tacikistan, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA'dan Tacikistan'a Fizik Tedavi Desteği - Son Dakika

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