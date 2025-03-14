TİKA, Down Sendromlu Sporculara Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de down sendromlu sporcu ile antrenörlere spor kıyafetleri ve malzemeleri desteğinde bulundu.

TİKA ve Azerbaycan Down Sendromlu Sporculara Destek Birliği ortaklığında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ulusal ve uluslararası atletizm, bocce, masa tenisi müsabakalarına katılan 60 down sendromlu sporcu, 10 antrenöre spor kıyafetleri ve malzemeleri temin edildi.

Spor malzemelerinin teslim törenine ve down sendromlu sporcuların antrenmanlarına katılan TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, "TİKA olarak, bu özel sporcularımızın, bu özel çocuklarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki, her müsabakadan ödüllerle dönen özel sporcularımız her iki ülkenin sembollerini üzerinde taşıyan yeni formaları ile daha da büyük başarılara imza atacaklar" dedi.

Her yıl Mart ayında Azerbaycan'da 'Dünya Down Sendromu Günü' vesilesi ile uluslararası spor müsabakaları ve festivaller düzenlediklerini ifade eden Azerbaycan Down Sendromlu Sporculara Destek Birliği Başkanı Elnur Memmedov, "Bu sene özellikle Türk Dünyasından down sendromlu sporcularımızın iştirak edeceği yarışmalara, sporcularımız yeni forma ve kıyafetleri ile katılacaklar. TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Down sendromlu sporcuların aileleri de törene ilgi gösterdi. Törene katılan ebeveynlerden Günay Hasanova, "Çocuklarımızın gelişimi için sporun etkisini yakından hissediyoruz. Uğraştıkları spor, katıldıkları müsabakalar onların hem sosyalleşmesine hem de kendilerine bir hedef koymalarına yarıyor. Bu çocuklara olan desteği için Türkiye'ye minnettarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA