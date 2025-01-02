TİKA Karadağ'daki Zeta Acil Sağlık Merkezi'ne Destek Sağladı - Son Dakika
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TİKA Karadağ'daki Zeta Acil Sağlık Merkezi'ne Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Karadağ'ın Zeta bölgesindeki acil sağlık merkezine tıbbi cihaz ve sağlık ekipmanı temin etti. Açılış törenine katılan yetkililer, Türkiye'nin sağlık alanındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

02.01.2025 12:33
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Zeta bölgesindeki Zeta Acil Sağlık Merkezi'ne tıbbi cihaz ve sağlık ekipmanı desteğinde bulundu.

TİKA, Karadağ'ın Zeta bölgesindeki Zeta Acil Sağlık Merkezi'ne tıbbi cihaz ve sağlık ekipmanı desteğinde bulundu. Sağlık merkezinin yenilenen ekipmanlarının tanıtımı ve merkezin resmi açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Karadağ Başbakan Yardımcısı Milun Zogoviç, Karadağ Sağlık Bakanı Voyislav Şimun, Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Parlamentosu Milletvekili Milan Knezeviç, Zeta Belediye Başkanı Mihailo Asanoviç, Karadağ Acil Sağlık Müdürlüğü Genel Müdürü Nik Vukoviç, Karadağ Sağlık Sigorta Fonu Müdürü Vuk Kadiç, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Kalkavan, Türkiye'nin Karadağ ile güçlü tarihi ve dostane ilişkilerine vurgu yaparak, sağlık alanındaki iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kalkavan, TİKA'nın tıbbi cihaz ve sağlık ekipmanı desteğinin Zeta şehrindeki sağlık hizmetlerinin altyapısının güçlendirilmesine ve acil durumlarda daha hızlı ve etkili müdahale sağlanmasına katkıda bulunacağından mutluluk duyduğunu belirtti.

Karadağ Sağlık Bakanı Şimun ise Türkiye ve TİKA'ya teşekkür ederek, yapılan bu katkının bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracağını ifade etti. Şimun, TİKA tarafından sağlanan ekipmanların acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını dile getirdi.

Açılışta Zeta Belediye Başkanı Asanoviç ve Karadağ Acil Sağlık Müdürlüğü Genel Müdürü Nikoviç de söz alarak, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla yaptığı desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TİKA Karadağ'daki Zeta Acil Sağlık Merkezi'ne Destek Sağladı - Son Dakika

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