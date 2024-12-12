TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'e Göz Sağlığı Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'e Göz Sağlığı Desteği

TİKA ve Can Veren Eller Derneği\'nden Benin\'e Göz Sağlığı Desteği

Benin'de 140 hasta muayene edildi, 125'ine katarakt ameliyatı yapıldı, yerel personele eğitim verildi.

12.12.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Can Veren Eller Derneği iş birliğiyle Benin'in Porto-Novo ilinde kapsamlı göz muayeneleri gerçekleştirilerek, yerel sağlık personeline uygulamalı eğitim verildi.

TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nin gönüllü sağlık ekibi, Benin'in Porto-Novo ilindeki Centre Hospitalier Universitaire Departemental Oueme a Porto-Novo Hastanesi'nin göz hastalıkları polikliniğinde 7 gün boyunca 140 hastayı muayene etti ve 125 hastaya katarakt ameliyatı uyguladı. Tıbbi müdahaleler yerel hekimlerle iş birliği yapılarak ve bilgi aktarımı sağlanarak gerçekleştirildi. Hastaların durumlarının değerlendirilmesinin ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verilerek, sağlık yardımı organizasyonu tamamlandı.

Proje ile Afrika'da sağlık hizmetleri kapasitesinin arttırılması, işleyişin hızlandırılması, yerel sağlık personeline bilgi ve deneyim aktarılması, yeni tekniklerin öğretilmesi ve ülkeler arası dostluğun güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Katarakt, Katarakt, Sağlık, Yerel, Dünya, Porto, Benin, Son Dakika

Son Dakika Yerel TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'e Göz Sağlığı Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:19:00. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'e Göz Sağlığı Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.