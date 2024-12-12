TİKA ve Can Veren Eller Derneği\'nden Benin\'e Göz Sağlığı Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Can Veren Eller Derneği iş birliğiyle Benin'in Porto-Novo ilinde kapsamlı göz muayeneleri gerçekleştirilerek, yerel sağlık personeline uygulamalı eğitim verildi.

TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nin gönüllü sağlık ekibi, Benin'in Porto-Novo ilindeki Centre Hospitalier Universitaire Departemental Oueme a Porto-Novo Hastanesi'nin göz hastalıkları polikliniğinde 7 gün boyunca 140 hastayı muayene etti ve 125 hastaya katarakt ameliyatı uyguladı. Tıbbi müdahaleler yerel hekimlerle iş birliği yapılarak ve bilgi aktarımı sağlanarak gerçekleştirildi. Hastaların durumlarının değerlendirilmesinin ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verilerek, sağlık yardımı organizasyonu tamamlandı.

Proje ile Afrika'da sağlık hizmetleri kapasitesinin arttırılması, işleyişin hızlandırılması, yerel sağlık personeline bilgi ve deneyim aktarılması, yeni tekniklerin öğretilmesi ve ülkeler arası dostluğun güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. - ANKARA