Timsal Karabekir, Gaziantep'teki müzeyi ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
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Timsal Karabekir, Gaziantep'teki müzeyi ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı

Timsal Karabekir, Gaziantep\'teki müzeyi ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı

Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Gaziantep'te düzenlenen bir konferansa katılmadan önce 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret etti ve duygusal anlar yaşadı. Konferansa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

17.05.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, "Cumhuriyet'e Giden Yol" Konferansı öncesinde 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni gezerken duygu dolu anlar yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Karabekir Vakfı iş birliğinde 18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet'e Giden Yol" isimli konferans düzenlendi. Konferansa Milli Mücadele Dönemi Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir konuk oldu.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Özdemir Bey konferans salonunda düzenlenen konferansa Karabekir'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, Kazım Karabekir'in kıymetli evladını bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu konferansa katılım sağlayan misafirlerimizin konferansı dikkatle izlediği için her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili annemiz Timsal Karabekir çok güzel bir söz söyledi: 'Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer' dedi. Tarih bilinci çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diye yola çıktığı Kazım Karabekir'in vefasıyla ömrünü verdiği bu mücadelede her birine minnettarız. Bu mücadeleyi en iyi Gaziantepliler bilir. Gaziantep'in bu müzede gözler önüne serilen mücadelesi, yurdun her bir noktasındaki en önemli mücadelelerden bir tanesidir. Bugün bu topraklarda alnımız ak, başımız dik duruyorsak bu ecdadımızın verdiği mücadelenin sayesinde olmuştur" dedi.

" Vatan Mahallesi'ndeki Caddeye Kazım Karabekir'in adı verilecek"

Kazım Karabekir Paşa'nın Meclis Başkanı olduktan sonra Gaziantep'e geldiğini anlatan Başkan Fatma Şahin, "Vatan Mahallesi'nde Kazım Karabekir'in adına bir ilkokul var. Eğer annemizde müsaade ederse o okulun önündeki caddeye bugünün anısına Kazım Karabekir'in adını vermek istiyoruz. Bunu buradan şehrimize bir müjde olarak ilan edelim" şeklinde konuştu.

"Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer"

Açılış konuşması yapan ve program öncesinde Panorama müzesini ziyarette bulunan Timsal Karabekir ise çok etkilendiğini ve gözyaşlarını tutamadığını belirtti.

Her gencin ders niteliğinde 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyarette bulunması gerektiğini belirten Timsal, "İnanın benim hala konuşmaya mecalim kalmadı. Bu vatan neler yaşadı, bu vatan nelerden geçerek bu günlere geldi. Gençler hepinizin, ders niteliğinde bu müzeye gitmeniz lazım. Nefesim kesildi. Bu vatan neler yaşamış. Lütfen farkına vararak, Türkiye'de Türk evladı olmak beşikten mezara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek. Bu bizim görevimizdir ve ibadetimizdir. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Bizim coğrafyamızı bizim lehimize çizecek kişi yok" diye konuştu.

Karabekir, konuşmasının devamında babası Milli Mücadele Dönemi Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın yaşamı, ailesi ve askerlik dönemini slayt görüntüleriyle anlattı. Karabekir, konuşmasının sonunda düşünce ve ideallerini aktardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Timsal Karabekir, Gaziantep'teki müzeyi ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

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