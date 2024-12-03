Timur Sevi Cinayeti Davası Ertelendi - Son Dakika
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Timur Sevi Cinayeti Davası Ertelendi

Timur Sevi Cinayeti Davası Ertelendi

Yüksekova'nın YÜTSO Başkanı Timur Sevi'nin cinayeti davası 21 Ocak'a ertelendi.

03.12.2024 14:17
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi cinayetine ilişkin dava 21 Ocak Salı gününe ertelendi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'nin 10 Temmuz 2024 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün Yüksekova Adliyesi'nde görüldü. Duruşmaya 7 tanık hazırda bulunurken, sanık A.A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Yüksekova 2. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmada yargılanan sanık A.A. "Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan da üç yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanıyor.

4 saat süren dava 21 Ocak Salı gününe ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Timur Sevi'nin Avukatı Evin Tan, Sevi'nin evinin önünde canice öldürüldüğünü hatırlatarak, sanığın eylemine ortak olan, kendisini azmettiren ve iştirak eden kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Tan, 2 duruşmada delillerin büyük oranda toplandığını kaydederek, "Yargılamanın 2'nci duruşması bugün görüldü. İyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Kalan süreçte ve gelinen aşamada sanığı azmettiren ve destek olan ve kendisi ile birlikte fiile iştirak eden kişilerin yargılanacağı davada büyük oranda deliler toplandı" dedi.

Tan, davaya sahip çıkan ve aileye destek veren başta STK'lar ve Hakkari Barosu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sabah saat 09.00'da başlayan davaya Sevi'nin ailesi ve yakınları, Hakkari Barosu ve Yüksekova'daki STK temsilcileri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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