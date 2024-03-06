TİP İzmir'deki kadın adaylar: Gasp edilen haklarımızı almaya geliyoruz

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) İzmir'de yerel seçimlere giren kadın adaylar biraraya gelerek "Gasp edilen haklarımızı almaya geliyoruz" açıklaması yaptı.
Türkiye İşçi Partisi, İzmir Buca'da Özlem Avcı, Foça'da Oylun Ercan, Gaziemir'de Selda Salman, Konak'ta Gülhan Atış, Narlıdere'de Gizem Ayrancı, Seferihisar'da Dilber Sevay Aker ve Ödemiş'te Canan Firdes Mursallı'yı belediye başkanlıklarına aday gösterirken, çok sayıda kadın da belediye meclislerine aday oldu. Seçimlere girecek olan kadın adaylar TİP İzmir İl Binası'nda bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.
Kadın adaylar adayına açıklamayı Foça Belediye Başkan Adayı Oylun Ercan yaptı, "Gasp edilen haklarımızı almaya geliyoruz" dedi.
"GASP EDİLEN HAKLARIMIZI ALMAYA GELİYORUZ"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün kadın düşmanlığı AKP/ Saray Rejimi'nin önemli dişlilerinden biri haline gelmiştir. Son 15 yılda gündeme gelen, müftü nikahı, 4+4+4 ile kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılması, gündelik yaşamın sistematik biçimde dinselleştirilmesi, "küçüğün rızası" gibi söylemlerle çocuk yaşta zorla evlendirmelerin ve çocuk istismarının önünün açılması, giyim kuşamdan kamusal yaşama kadınlara dönük müdahaleler, kürtajın fiilen yasaklanması, kutsal aile ve annelik propagandasının resmi ideolojiye dönüşmesi, 6284 Sayılı kadını şiddetten koruyacak kanunun ve nafaka hakkının saldırı altında olması, Medeni Kanun'un hedef alınması, boşanmaların zorlaştırılması, arabuluculuk ve manevi danışmanlık uygulamaları… Bu rejimin kadın düşmanlığını ifade eden tüm bu silsilenin belli bir ekonomik mantığı da bulunmaktadır. Türkiye kapitalizminin eskisinden de saldırgan olduğu, her şeyin piyasalaştığı genelde emeğin; özelde kuralsız, esnek, güvencesiz işler yoğunlukta olmak üzere kadın emeğinin çok daha fazla sömürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Kadının formel istihdamının baskılanmasıyla kadın düşmanlığı birbirini tamamlayan devlet politikalarıdır.Ekonomik, fiziksel, psikolojik her tür şiddet ve saldırılarla biz kadınlar yüzyıllardır mücadele ettik, kimse heveslenmesin haklarımızı bir bir geri alana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz."
"KENTİMİZİ, BİZLERİ YOKLUĞA, YOKSUNLUĞA MAHKUM EDENLERDEN ÇOK DAHA GÜZEL YÖNETECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"
Kadınlara seslenen Ercan, "Bizler TİP'li Kadınlar olarak ülkemizin çeşitli yerlerinden belediye başkanlığına, meclis üyeliğine aday olduk. Bu, eşitlik düşmanı, sömürücü, baskıcı AKP düzeniyle kavgada en ön saflarda biz de varız demek ve bu rejimi değiştirmek için. Biz, son model arabalarıyla halkla buluşmaya gelenlerden, cebinden çıkarttığı tomarla parayı dağıtanlardan, rant uğruna insanlıklarını bile satanlardan, ekosistemi bozanlardan, ihale çakallarının desteğini alanlardan değiliz. Halkı halk yönetsin, kadınlar yönetsin eşitlikten ve insandan yana bir yerel yönetim kurabiliriz diyenlerdeniz. Biz, evde çocuk baktığı için çalışamayan, üç kuruşu yetirip tencere kaynatmaya çalışan, çalışıp emeğinin ederinin katbekat altını alan, üniversiteye gelip barınamadığı için memleketine geri dönen, "camdan sarkıyor" gerekçesiyle evlerinden kovulanlarız. Biz, siziz. Kentimizi, bizleri yokluğa, yoksunluğa mahkum edenlerden çok daha güzel yöneteceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › TİP İzmir'deki kadın adaylar: Gasp edilen haklarımızı almaya geliyoruz - Son Dakika
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