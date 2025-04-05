Tır Kazasında 6 Yaralı

Tırın çarptığı otomobil savurularak, polis aracına ve bir otomobile çarptı... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı otomobil savurularak, polis otosu ve bir araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde oyan tır, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Çarpma sonucu otomobil, kavşakta park halinde bekleyen trafik polisi aracına ve bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.