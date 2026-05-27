Tır Şoförleri Bayramı Yolda Geçirdi

Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçirdi. Bayramı ailelerinden uzakta karşılayan sürücüler, cep telefonuyla görüntülü görüştükleri yakınlarıyla gözyaşları içinde bayramlaştı.

Kapıkule'de sıra bekleyen tır şoförleri, bayram sabahını direksiyon başında geçirirken ailelerinden uzak kalmanın burukluğunu yaşadı. Bazı sürücüler, görüntülü konuşma sırasında duygusal anlar yaşadı. Gözyaşı döken bazı sürücüler buruk bir bayram geçirmek zorunda kaldı.

"Hayallerimiz bitiyor ama yollarımız bitmiyor"

Adana'dan aldığı yükü Paris'e götürmek için yola çıkan 65 yaşındaki tır sürücüsü Ali Gökçe, Kurban Bayramı'nı ailesinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşadı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözyaşlarına hakim olamayan Gökçe, "Bu bizim mesleğimiz, aynı zamanda yaşam biçimimiz. Bütün hayatımız yollarda geçiyor. Bildiğimiz tek iş şoförlük. Bayramda hep yalnızız, hep yollardayız. En büyük zorluğumuz hasretlik. Çocuklarımız büyüyor, torunlarımız oluyor ama biz hala yollardayız. Hayallerimiz bitiyor ama yollarımız bir türlü bitmiyor" dedi.

"Bayram sabahı ağlayasım geldi"

İzmir'den aldığı yükü Almanya'ya götürmek için yola çıkan tır şoförü Hüseyin Kuru, bayramı yollarda geçirmenin kendileri için zor olduğunu belirterek, "Özellikle bayram sabahı kalktığımda ağlayasım geldi. Ama yapacak bir şey yok, işimiz bu. Sınır kapılarında yıllardır büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yoğunluk nedeniyle uzun süre bekliyoruz, bu da bizi çok yoruyor. Buna artık bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bayramı ailemizden uzakta geçiriyoruz"

55 yaşındaki tır sürücüsü Orhan Kurtkaya ise bayramda ailesinden uzak olmanın kendileri için en büyük zorluk olduğunu belirterek, "Birlikte olmamak, ailemizle bir arada olamamak bizim için acı veren bir durum. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Nice mutlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.

"Ekmeğimizin peşindeyiz"

Gaziantep'ten İsviçre'ye temizlik ürünleri taşıyan 46 yaşındaki tır sürücüsü ve üniversite mezunu Fırat Nisan, özel günlerde ailelerinden uzak kaldıklarını belirterek, "Ne özel günlerde, ne mutlu günlerimizde ne de üzüntülerimizde ailemizin yanında olabiliyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ama herkes gibi biz de bayramda ailemizle birlikte olmak isteriz" dedi. - EDİRNE