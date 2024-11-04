Tır Yoldan Çıktı, Sürücü Kurtuldu

Tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı
BİTLİS – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.
Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz- Erciş kara yolu üzerindeki Süphan Bakım Evi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Nesih Şen yönetimindeki 33 YIK 029 plakalı tır, yağmurun yağması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sürücü ise kazada yara almadan kurtuldu.
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