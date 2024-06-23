Tırla traktör tünelde çarpıştı - Son Dakika
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Yerel

Tırla traktör tünelde çarpıştı

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Bitlis'teki 8 Ağustos Tüneli'nde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Tünel bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.06.2024 15:27
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Tırla traktör tünelde çarpıştı

BİTLİS - Bitlis'teki 8 Ağustos Tüneli'nde tırla traktörün çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde 8 Ağustos Tüneli'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile traktör çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Bir süre trafiğe kapatılan tünel, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Tırla traktör tünelde çarpıştı
Kaynak: İHA

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