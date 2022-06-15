Tiyatro Sanatçıları Zihni Göktay, Renan Bilek ve Esra Kazancıbaşı Öztekin'den Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Ziyaret - Son Dakika
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Tiyatro Sanatçıları Zihni Göktay, Renan Bilek ve Esra Kazancıbaşı Öztekin'den Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Ziyaret

15.06.2022 16:11
Tiyatro Sanatçıları Zihni Göktay, Renan Bilek ve Esra Kazancıbaşı Öztekin'den Eskişehir Büyükşehir Başkanı Büyükerşen'e Ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehir Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 8. Eskişehir Liselerarası Tiyatro Şenliği Ödül Töreni için Eskişehir’e gelen usta tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Renan Bilek ve merhum Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehir Kent Konseyi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 8. Eskişehir Liselerarası Tiyatro Şenliği Ödül Töreni için Eskişehir'e gelen usta tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Renan Bilek ve merhum Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Usta tiyatro sanatçıları Zihni Göktay, Renan Bilek ve merhum Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette usta sanatçılar, Başkan Yılmaz Büyükerşen'in sanat ve sanatçıya verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirterek teşekkür etti.

ESKİŞEHİR SANAT MERKEZİ OLDU

Eskişehir'in Anadolu'da çok önemli bir sanat merkezi olduğuna vurgu yapan usta sanatçılar Büyükerşen'in sanatla kenti bütünleştirdiğini, şehrin gerçek bir sanat merkezi haline dönüştüğünü ifade ettiler.

Nazik ziyaretleri nedeniyle Zihni Göktay, Renan Bilek ve Esra Kazancıbaşı Öztekin'e teşekkür eden Büyükerşen, Eskişehir'in ve Eskişehirlilerin her zaman sanatçıları bağrına bastığını, şehrin sanata olan sevgisinin artarak devam ettiğini belirtti. Kendilerini Eskişehir'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Büyükerşen, nazik ziyaret nedeniyle heyete teşekkür etti.

KİTAP HEDİYESİ

Ziyaret sonunda merhum Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin aşk hikayelerini anlatan, "Sonsuz Aşk...Rasim'im" adlı kitabını Başkan Büyükerşen'e hediye etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Kaynak: ANKA

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