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TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü - Son Dakika

TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü

28.09.2021 13:46
TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından İstanbul'da düzenlenen 2020 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda 2 çalışma, uygulama ödülüne layık görüldü.

Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından İstanbul'da düzenlenen 2020 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda 2 çalışma, uygulama ödülüne layık görüldü. TKB tarafından verilen ödüllerde geleneğin değişmediğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarı ve proje ödülünün ardından uygulama ödülü aldıklarını ve nice ödülleri Kayseri'ye getirme noktasında tarihi ve kültür eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Ulusal düzeyde yenilikçi projelerle bir ödül daha aldıklarını ve Türkiye genelinde yedi belediyeden biri olmanın ayrı bir gurur verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, bir yandan yenilikçi belediye anlayışıyla kentsel dönüşüm yaparak Kocasinan'ın yaşam kalitesini yükselttiklerini diğer yandan da tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarını ifade etti. Tarihi değerlere değer kattıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yılda Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen ödüllerde gelenek değişmedi. Kocasinan Belediyesi olarak dördüncü yılımızda yeni bir projelerimizle ödüle layık görüldük. Başarı ödülle başladığımız proje ile devam ettirdiğimiz ödüllerde bu yıl ise uygulama ödülüyle TKB tarafından Kocasinan Belediyesi'nin tarihi ve kültür mirasına sahip çıkması taçlandırıldı. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması bir yandan da bu yapılan çalışmaların içine fonksiyonel yüklenerek yeniden hayata kazandırılması ve vatandaşların hizmetine sunulmasıdır. Bu yıl uygulama ödülü kazandığımız Güneşli Jandarma konağı, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'müz tarafından yeniden aslına uygun bir şekilde restore edildi ve en kısa zamanda açılışını yaparak, bölgedeki yaşayan hemşehrilerime jandarma konağı olarak hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca yapımı 1241- 1242'lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ettik. Gök Gözlem Evi haline dönüştüreceğimiz tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. İnşallah yeni ödülleri, Kayseri'mize getirme noktasındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, ilçe genelinde tarihi ve kültürel mirasları, aslına uygun bir şekilde restore edip, son teknolojiyle donatılarak vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan ulusal düzeyde yenilikçi projelerle ödül alan Kocasinan Belediyesi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde; Güneşli Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı ve Erkilet Mahallesi'nde bulunan 8 asırlık tarihi Hıdırellez Köşk'ünde yapılan çalışmalara uygulama ödülü verildi. Böylelikle Kocasinan Belediyesi, Türkiye genelinde bu alanda ödül alan yedi belediyeden biri oldu. - KAYSERİ

TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü
TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, İstanbul, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TKB'DEN Kocasinan Belediyesi'ne uygulama ödülü - Son Dakika
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