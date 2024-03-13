TKDK Adıyaman İrtibat Bürosu Açıldı ve IPARD 3 Tanıtıldı - Son Dakika
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TKDK Adıyaman İrtibat Bürosu Açıldı ve IPARD 3 Tanıtıldı

TKDK Adıyaman İrtibat Bürosu Açıldı ve IPARD 3 Tanıtıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.

13.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:10
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı gerçekleşti.

Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşen TKDK irtibat bürosu açılış ve IPARD 3 tanıtım programına Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç yaptı. Tunç, "Avrupa Birliği aday ve potansiyel ülkeler için finansal destek programı olan IPA'nın beşinci bileşeni olan IPARD programı ile Avrupa standartlarında tarımsal ürünler üretilmesine, mevcut tarımsal işletmelerin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesidir. İlk etapta 20 ilde IPARD uygulandı. Daha sonra 22 il eklenerek 42 ile çıkartıldı. IPARD 3 programı 81 ilde uygulanacak" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında Adıyaman'ın IPARD programına geç katıldığını dile getirerek, "Biz daha önceden bu programa dahil edilmeliydik. Bu kadar su ve arazi olacak ancak bu programa geç kalacağız. Burada buna projeler üretmemiz lazım. Adıyaman'dan çok güzel projeler çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Vali Osman Varol ise konuşmasında, "Adıyaman için çok olumlu sonuçları olacağına inandığımız programa dahil olduk. IPARD programı, Avrupa Birliği üyeliği öncesinde aday ülkelerin üyelik öncesinde uyum sağlamasını kolaylaştırmak, hızlandırmak ve destek olmak için uygulanan bir program. Bizde bu program ülkemizin bir kısmında uzunca zamandır uygulanıyor. İlk etapta belirli illerle başladı ve bu yıldan itibaren 81 ili kapsadı. Bu program dahilinde çok ciddi yatırımlar yapılacaktır. Adıyaman keşke daha önce bu bölgede hakim olsaydı, eminim Adıyaman bundan çok güçlü bir şekilde istifade ederdi. Bu programdan faydalanarak hayallerimizi gerçekleştirme imkanımız olacak. Adıyaman'ın tarımsal kapasitesi çok büyük. Tarım şehri olabilmek için her türlü imkana sahibiz. Sulama alanının genişletilmesi için çabalarımız var" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından IPARD Malatya Birim Amiri Ahmet Turan Özcan, IPARD 3'ün program içeriğini anlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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