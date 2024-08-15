TMMOB, Gazetelerde Yayımlanan İlanları Kaldırdı - Son Dakika
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Yerel

TMMOB, Gazetelerde Yayımlanan İlanları Kaldırdı

TMMOB, Gazetelerde Yayımlanan İlanları Kaldırdı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bünyesinde bulunan odaların genel kurul ilanlarının artık gazetelerde yayımlanmayacağını duyurdu. Bu karar, yerel gazetelerin gelir kaybına neden olacak.

15.08.2024 16:33
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, aldığı yeni bir kararla bünyesinde bulunan odaların genel kurul ilanlarının artık gazetelerde yayımlanmayacağını duyurdu.

Ekonomik darboğazda olan yerel gazetelerin, TMMOB tarafından alınan karar sonrası önemli oranda gelir kaybına uğrayacağını söyleyen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ana Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair kararı eleştirdi.

Türkiye genelinde 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve basın derneği ile bu derneklere üye yaklaşık 20 bin medya çalışanını tek çatı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun Genel Başkanı Nuri Kolaylı, konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Yerel basının demokrasinin gelişimine ve yerel sorunların çözümündeki önemine ilişkin bugüne kadar olumlu tavrıyla dikkat çeken TMMOB'un, basın camiasında hayal kırıklığına neden olan bir uygulamaya imza atmasını hayretle izliyoruz. Daha önceki yönetmelikte genel kurullara ilişkin duyuruların gazetelere ilan verilerek yapılması öngörülüyordu. Ancak yeni düzenleme ile, Ana Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 'Oda merkezlerinin bulunduğu yerde bir gazetede', (e) bendinde yer alan 'Oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer gazetede' ve aynı bentte yer alan 'Oda Merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle' ibareleri 'Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde şeklinde' değiştirildi"

Kolaylı, açıklamasına şöyle devam etti; "Aynı Yönetmeliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan 'Oda merkezi bulunan yerlerde birer gazete ile' ibaresi 'Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde' şeklinde değiştirildi. Yine aynı Yönetmeliğin 57'nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan 'Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede' ibareleri de, 'Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde' şeklinde değiştirildi. Tüm bu değişiklikler, yerel gazetelere ilan verilmesini sona erdirmektedir. . Özellikle deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalışan yerel basın kuruluşları çok zor durumdadır. gelişmiş demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan basın sektöründe de tarihin en zor ekonomik krizlerinden birisi yaşanmaktadır. Bu ortamda TMMOB tarafından alınan karar, yerel basına vurulan yeni bir darbedir. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak; Demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için, yönetmelik değişikliğinin yeniden ele alınarak iptal edilmesini bekliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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