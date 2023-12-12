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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'ndan AGRO Park'a ödül - Son Dakika
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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'ndan AGRO Park'a ödül

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan AGRO Park, 14. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri töreninde Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü'ne layık görüldü.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası\'ndan AGRO Park\'a ödül
12.12.2023 - 12:17,  Güncelleme: 13:58
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Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan AGRO Park, 14. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri töreninde Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü'ne layık görüldü.

Peyzaj mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 14. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Ödül töreni, Ankara Mimarlar Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Yasin Otuzoğlu tarafından AGRO Park ile ilgili takdim edilen ödülü, Şehitkamil Belediyesi adına Park ve Bahçeler Müdürü Didem Gül aldı.

AGRO Park

AGRO Park, 31 bin 700 metrekare alan üzerinde; çocuklara, bölgeye ve Gaziantep'e özgü tarımsal ürünlerin nasıl yetiştiğini teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğretmek amacı ile tasarlandı.

AGRO Park içerisinde, meyve bahçeleri, bostan, tropik bitkiler ve meyveler serası, topraksız tarım serası, su değirmeni, su tulumbası, geçmiş dönemlerde kullanılan tarım aletleri, modern tarım aletleri, WC, eğitim ve satış binası yapıldı.

Çocukların doğayla iç içe olmasını sağlamak amacıyla bitkilerin yetiştirilme ekolojilerine göre farklı bahçelerin bulunduğu (Tropik bitkiler ve meyveler, Akdeniz, Avrupa) 1.800 metrekarelik sera tasarlandı. Bu sayede çocukların, farklı iklimlerde yetişen bitkiler hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Park alanında 830 metrekarelik yenilebilir bitkilerle bostan alanları ve 12 bin 500 metrekare meyve bahçesi oluşturuldu. Öğrenciler ile uygulamalı dersler yapılacak. 550 metrekare workshop atölye alanında, Gaziantep'e özgü yöresel lezzetlerin nasıl yapıldığını anlatan videolarla zenginleştirilecek eğitim salonlarında yiyeceğin serüveni anlatılacak. Peynir, pekmez, salça, nar ekşisi gibi ürünlerin yapımlarının anlatılacağı sinevizyon odası, bir sonraki yıl kullanmak için ürünlerden tohum alma ve saklama için tohum atölyesi ve permakültür eğitimi gibi birçok eğitimin verileceği atölyeler yapıldı. Park alanında yetiştirilen ürünlerin sergilendiği alan, 300 metrekare geçmişten günümüze tarım aletleri sergilendiği alan,1 adet inek sağım ünitesi, 1 adet kümes,1 adet arıların öyküsü için arı kovanı, kompost alanı bulunuyor. Geçişten gelen lezzeti yaşatmak adına buğdaylar, girişte bulunacak olan su değirmeninden üretilen elektrikle un değirmeninde öğütülecek. Ayrıca yetiştirilen meyve ve sebzeler satış birimi sayesinde vatandaşlara da hizmet verecek.

Alandaki yağmur suyu toplanarak bahçe sulamada kullanılacak. Su değirmeninde üretilen elektrik, alanda kullanılarak alanın kendi kendine yeterek sürdürülebilirliği sağlanıyor. Kompost alanı ile çürüyen meyveler ve sebzeler gübreye dönüştürülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'ndan AGRO Park'a ödül - Son Dakika


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