TMO'dan Üzümde Taban Fiyat Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMO'dan Üzümde Taban Fiyat Çağrısı

TMO\'dan Üzümde Taban Fiyat Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Manisa İl Başkanı Uzun, rekolte yüksek, maliyetler artıyor; TMO'nun fiyat açıklamasını bekliyor.

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yüksek rekolte beklenen üzümde artan maliyetlere dikkat çekerek, üreticinin mağdur olmaması için TMO'nun bir an önce taban fiyat açıklaması çağrısında bulundu.

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, Manisa'nın en önemli tarımsal ürünü olan üzümde bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak artan girdi maliyetleri ve piyasadaki fiyat hareketliliğinin üreticiyi endişelendirdiğini söyledi. Ürünün bol olması nedeniyle tüccarın fiyatları aşağı çekmeye çalıştığını belirten Uzun, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bir an önce fiyat açıklayarak piyasaya yön vermesi gerektiğini kaydetti.

Uzun, üzüm üreticisinin yalnızca yüksek rekolteye değil, emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyata ihtiyaç duyduğunu belirten Uzun, açıklanacak taban fiyatın yalnızca piyasa koşullarına göre değil, üreticinin bir yıl boyunca yaptığı harcamalar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Uzun, "Ürün çok olabilir ama üreticinin maliyeti de çok yüksek. Bu yılki bereket, çiftçinin zararına dönüşmemeli" dedi.

"ÜRÜN ÇOK DİYE FİYAT AŞAĞI ÇEKİLMEMELİ"

Yeni sezon fiyatının gecikmeden açıklanması gerektiğini vurgulayan Uzun, TMO'nun açıklayacağı fiyatın yalnızca devletin alım yapacağı rakamı belirlemeyeceğini, aynı zamanda özel piyasadaki fiyatlamaya da yön vereceğini hatırlattı. Uzun, "TMO bir an önce fiyat açıklamalı. Çünkü üretici önünü görmeli. TMO'nun açıklayacağı fiyat piyasada bir referans oluşturacaktır. Bu fiyat açıklanmadığı sürece üretici, karşısında güçlü bir alıcı olmadan pazarlık yapmak zorunda kalıyor" dedi.

"ÜRETİCİ ZARAR EDERSE GELECEK YIL BAĞLAR BOŞ KALIR"

Üzüm fiyatının yalnızca bu yılın kazancı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Uzun, düşük fiyat politikasının Manisa tarımının geleceğini de tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Uzun, "Çiftçi zarar ederse bunun bedelini sadece bugün değil, yarın da öderiz. Üreticinin bağını, bahçesini koruyabilmesi için emeğinin karşılığını alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TABAN FİYATTA MALİYETLERİ DİKKATE ALINMALI"

Uzun, hükümetten beklentilerinin açık olduğunu belirterek, açıklanacak taban fiyatın üreticinin gerçek maliyetlerini karşılayacak ve üretimi sürdürülebilir kılacak seviyede belirlenmesini istedi.

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TMO'dan Üzümde Taban Fiyat Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor
Ertuğrul Özkök’ten ’omurgasız’ eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek

18:52
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 19:43:29. #7.12#
SON DAKİKA: TMO'dan Üzümde Taban Fiyat Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.