TMO'nun Düzce'deki fındık alımı yerinde incelendi, üreticilerin talepleri dinlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TMO'nun Düzce'deki fındık alımı yerinde incelendi, üreticilerin talepleri dinlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMO\'nun Düzce\'deki fındık alımı yerinde incelendi, üreticilerin talepleri dinlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de TMO'nun fındık alım çalışmaları, Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un katılımıyla incelendi. Heyet, randıman ölçümünü ve üreticilerin taleplerini değerlendirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de TMO'nun fındık alım çalışmaları yerinde incelendi. Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, üreticilerle bir araya gelerek fındık alımı, randıman ölçümü ve çiftçilerin beklentilerini değerlendirdi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Düzce İl Tarım ve Orman müdürü Esra Uzun ile birlikte fındık alım çalışmalarını yerinde inceledi. Fındık alım süreci ve randıman ölçüm işlemleri hakkında bilgi alan heyet, üreticilerle sohbet ederek yaşanan sorunları, talepleri ve beklentileri değerlendirdi.

Milletvekili Ercan Öztürk, üreticilerin alın terinin karşılığını alması için yürütülen çalışmaları yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Öztürk, çiftçilerin emeğinin korunmasının ve fındık üreticilerinin beklentilerinin karşılanmasının önemine dikkat çekti.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise üreticilerin görüşlerini dinlediklerini ifade ederek, fındığın değer kazandığı ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını aldığı bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen incelemede, fındık alım süreci ve üreticilerin beklentileri ön plana çıkarken, üreticilerin sorunlarının değerlendirilmesi ve taleplerinin ilgili mercilere aktarılması açısından görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Toprak Mahsulleri OfisiAhmet GüldalErcan öztürkMilletvekiliEsra UzunEkonomiGüncelTarımYerelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Bakan Uraloğlu açılışını yaptı İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü Bakan Uraloğlu açılışını yaptı! İki ilçe arasındaki mesafe 24 dakikaya düştü
16:47
Yunanistan Kara Kuvvetleri, “anti-drone kafes“ sistemini kullanmaya başladı
Yunanistan Kara Kuvvetleri, "anti-drone kafes" sistemini kullanmaya başladı
16:46
Bahçeli: 7 Şubat 2027’de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
16:39
Borsa İstanbul’da sert düşüş İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
Borsa İstanbul'da sert düşüş! İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
16:38
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim’de başlıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor
16:21
Aziz Yıldırım küplere bindi Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 16:58:06. #.0.3#
SON DAKİKA: TMO'nun Düzce'deki fındık alımı yerinde incelendi, üreticilerin talepleri dinlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei