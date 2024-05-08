TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın Emeği Kooperatif Pazarı etkinliği düzenledi - Son Dakika
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TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın Emeği Kooperatif Pazarı etkinliği düzenledi

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın Emeği Kooperatif Pazarı etkinliği düzenledi

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği Kadın Emeği Kooperatif Pazarı etkinliği, Ankara'da gerçekleşti. Kadın girişimciler, el emeği ürünlerini sergileyerek satışa sundu.

08.05.2024 13:43  Güncelleme: 13:51
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Türkiye'deki kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyetlerini yürüten TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, hayata geçirdiği projelerle üreten kadınların destekçisi olmaya devam ediyor.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi tarafından düzenlenen "Kadın Emeği Kooperatif Pazarı" etkinliği, 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Sanayi Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Armada Alışveriş ve İş Merkezi'nin katkılarıyla Armada AVM'de gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın da katılım gösterdiği etkinlik, açılış kurdelesinin kesilmesi ile başladı. 15 kadın kooperatifinin katılımıyla, iki gün süresince devam eden Kadın Emeği Kooperatif Pazarı'nda, kadın girişimciler açtıkları stantlarda birbirinden değerli el emeği ürünlerini sergileyerek satışa sundu. Yaklaşan Anneler Günü nedeniyle de ilgi odağı olan etkinlik, hafta sonu boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bu önemli etkinlikle üreten kadınları bir araya getirerek, onlara el emeği ürünlerini sergileme ve satış yapma imkanı sunduk. Kadınların ekonomiye katılımını artırmak, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Kadın Emeği Kooperatif Pazarı etkinliği düzenledi - Son Dakika

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