TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum"

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA