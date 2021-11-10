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TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti - Son Dakika

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

10.11.2021 15:51
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i makamında ziyaret etti.

Başkan Demir, ziyaretleri dolayısıyla Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, ziyareti anısında yöresel Damal Bebeği hediye etti. Başkan Demir ayrıca Ardahan iş dünyası için yapacak oldukları çalışmalar ve projeler hakkında bir süre sohbet etti. - ARDAHAN

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti

Faruk Demir, Türkiye, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti - Son Dakika


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