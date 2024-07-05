TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı\'yı ziyaret etti

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'yı ziyaret etti.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Başkan Subaşı ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki konuklarını ağırlayan Başkan Subaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

Konuklarına Bilecik ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Subaşı, ziyaret hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Türkiye TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu belediyemizde ağırladık. Ardından birlikte Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek türbemize kazandırdıkları asansörün açılışını gerçekleştirdik. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, TSO Başkanı Mehmet Ergün, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de olduğu ziyaret sonunda Başkan Subaşı, konuklarıyla birlikte Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. - BİLECİK