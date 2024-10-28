TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun"

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" dedi.

TOBB Başkanı yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in sahip olunan en anlamlı ortak değer olduğunu ifade ederek, "Bağımsızlığa ve hürriyete inanan, ülkesine aşık milyonlar, atalarımızdan aldığımız bu yüce emaneti, yeni nesillere, medeniyet yarışında bir adım daha fazla atarak teslim edecektir. Türk iş dünyası olarak, bu yolda durmadan çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü, gururla ve sevinçle kutluyoruz. 29 Ekim 1923 tarihimizin en önemli en gururlu günlerinden birisidir. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olduğuna inandığımız Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu tarih aslında, içerisinde büyük destansı bir kurtuluş mücadelesini, işgal kuvvetlerine karşı, cephelerde canları pahasına çarpışan gençlerimizin, askerlerimizin kahramanlıklarını, bu milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, azmi, kararlılığı daha pek çok şeyi barındırır. Kökleri binlerce yıla dayanan 101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bunu yapacağımıza olan inançla, ülkemizin bu güzel ve anlamlı gününün sevincini gönülden paylaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Sonsuza kadar Yaşasın Cumhuriyet." - ANKARA