TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" dedi.

28.10.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" dedi.

TOBB Başkanı yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in sahip olunan en anlamlı ortak değer olduğunu ifade ederek, "Bağımsızlığa ve hürriyete inanan, ülkesine aşık milyonlar, atalarımızdan aldığımız bu yüce emaneti, yeni nesillere, medeniyet yarışında bir adım daha fazla atarak teslim edecektir. Türk iş dünyası olarak, bu yolda durmadan çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü, gururla ve sevinçle kutluyoruz. 29 Ekim 1923 tarihimizin en önemli en gururlu günlerinden birisidir. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olduğuna inandığımız Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu tarih aslında, içerisinde büyük destansı bir kurtuluş mücadelesini, işgal kuvvetlerine karşı, cephelerde canları pahasına çarpışan gençlerimizin, askerlerimizin kahramanlıklarını, bu milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, azmi, kararlılığı daha pek çok şeyi barındırır. Kökleri binlerce yıla dayanan 101 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bunu yapacağımıza olan inançla, ülkemizin bu güzel ve anlamlı gününün sevincini gönülden paylaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıran, varlığımızı borçlu olduğumuz ecdadımızı, ülkemizin istiklali ve istikbali için cansiperane mücadele edenleri, gazi ve şehit olan tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Sonsuza kadar Yaşasın Cumhuriyet." - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 'Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim“ dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
00:02 Hasan Arat’ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı Hasan Arat'ın şoförü, Galatasaraylı muhabirin burnunu kırdı
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:16 Bunu kullananlara ceza geliyor En düşüğü 20 bin TL Bunu kullananlara ceza geliyor! En düşüğü 20 bin TL
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
10:01 Brezilya’da Taraftar Çatışması: 1 Ölü, 10 Yaralı Brezilya'da Taraftar Çatışması: 1 Ölü, 10 Yaralı
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 08:02:47. #1.13#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.