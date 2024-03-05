TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerleri'ne katılan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Gelişim alanında bizlere katkı sağlayan bir seminer oldu" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve iştiraklerinin kurumsal yapılarını ve hizmetlerini tanıtmak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve kendilerine çeşitli yönetim becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerlerinin yeni dönem programları başladı. TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen seminere Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kazım Günaydın, Cihan Can ve Yakup Er, Meclis Üyeleri, Ahmet Şenel, Adem Türkmen, Abdülkadir Yıldız, Mehmet Ali Avcu ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.
Gerçekleşen seminerin ardından açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyelerimizle birlikte Birliğimizin düzenlemiş olduğu Oda Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katılım sağladık. Seminerde, TOBB'un iş dünyasına yönelik çalışmalar, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, yeşil dönüşüm, iş hayatında iletişim metotları hakkında alanında uzman kişilerden bilgiler edindik. Güncel, ekonomik konular ve kişisel gelişim alanında bizlere katkı sağlayan bir seminer oldu" dedi.
Aydın Ticaret Borsası olarak çağdaş yönetim anlayışı ile sektörel gelişmeleri yakından takip ettiklerini, üyelerinin sorun ve taleplerini çözüme ulaştıracak lobicilik faaliyetlerini özveriyle yürüttüklerini belirten Çondur, TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri düzenleyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerleri'ne Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Katıldı - Son Dakika
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