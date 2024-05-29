TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi: Türk yükseköğretimini hedef alan beyanlar temelsiz

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İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ( Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın da aralarında bulunduğu TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi, eczacılık fakülteleri ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Türk yükseköğretimini hedef alan beyanların son derece temelsiz olduğu belirtildi.

Türkiye'de; sosyal, ekonomik ve siyasal gelişim açısından kritik önem taşıyan eğitim sektöründe sayısı 208'e ulaşmış üniversite bulunurken 7 milyondan fazla öğrencinin öğretim görüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de devlet üniversiteleri ile aynı statüye sahip kamu kurumu olarak 40 yıllık bir geçmişe sahip olan vakıf üniversiteleri, yükseköğretim sisteminin önemli bir parçasıdır. Anayasamızın 130. Maddesinde ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda mali ve idari yönden özerk oldukları belirtilen ve kamu kurumu statüsündeki vakıf üniversitelerimiz kendi kaynaklarını oluşturarak ülke ekonomisine devletten hiçbir kaynak kullanmadan çok büyük katkı sağlamaktadır" sözleri yer aldı.

Eczacılık fakültelerinde toplam 25 bin 200 öğrenci eğitim görmektedir

"Yükseköğretimin yaygınlaştırılması açısından devletin taşıdığı sorumluluğun vakıf üniversitelerince paylaşıldığı, dolayısıyla ortaya çıkacak maliyetlerin önemli bir kısmının vakıf üniversitelerince yüklenildiği dikkate alınmalıdır. Vakıf yükseköğretim kurumlarında her yıl yaklaşık 230,000 kaliteli eğitim almış mezun iş hayatına katılmakta, ülke kalkınmasında büyük rol oynamaktadır."

"Vakıf yükseköğretim kurumlarının, sağlık sektörüne akademik yapısı ve hastaneleri ile önemli katkıları vardır. Bu bağlamda, ülkemizdeki toplam 47 eczacılık fakültesinin 15 adedi vakıf üniversitelerine ait olup sistemin tamamlayıcı unsurudur. Her yıl yaklaşık 5 bin 500 öğrencinin kayıt olduğu eczacılık fakültelerinde toplam 25 bin 200 öğrenci eğitim görmektedir."

"Türk yükseköğretimini hedef alan beyanların, son derece temelsiz olduğunu da belirtmek isteriz"

Vakıf üniversiteleri ile ilgili yapılan açıklamada ise "Vakıf yükseköğretim kurumları, oluşturdukları eğitim öğretim imkanları, öğretim üyesi profili, laboratuvar ve uygulama alanları, araştırma potansiyeli ve diğer tüm kampüs imkanları ile yükseköğretim alanında önemli bir boşluğu doldurmakta ve üniversite öğrenimi görmek isteyen adaylara nitelikli yükseköğretim fırsatı sunmaktadır. Buna rağmen, herhangi bir akademik veriye dayanmayan toptancı bir anlayışla ve klişe ifadelerle özelde vakıf yükseköğretim kurumlarını, genelde Türk yükseköğretimini hedef alan beyanların, son derece temelsiz olduğunu da belirtmek isteriz" sözlerine de yer verildi.

"Ülkemizin özellikle ilaç ve ilaç hammaddesi geliştirmede dışa bağımlılığı hepimizin malumudur"

"Son yıllarda Eczacılık Fakültelerine yönelik söylemler dile getirilmekte, Eczacılık Fakültesi mezun sayısının çok fazla olduğu vurgulanmakta, eğitim kalitesinin düştüğü beyan edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılında, uluslararası arenaya iş gücü yetiştirmeyi misyon haline getirmiştir. Özellikle sağlık alanında yetkin uluslararası niteliklere sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmek, yükseköğretim sistemimizin hedefleri arasındadır. Ülkemizin özellikle ilaç ve ilaç hammaddesi geliştirmede dışa bağımlılığı hepimizin malumudur. Bu sebeple bu alana yönelik uluslararası nitelikli ve yüksek donanımlı eczacı yetiştirmek yüksek derecede önem arz etmektedir. Açılan yeni eczacılık fakültelerinde ülkemizin sadece iç ihtiyacına yönelik öğrenci yetiştirilmemekte, aynı zamanda uluslararası öğrencilere de yüksek kaliteli eğitim imkanı vakıf üniversitelerince verilmekte ve ülkemizin uluslararasılaşmasına, yayılma politikasına, ekonomik girdisine katkı sağlanmaktadır."

"YÖK, eczacılık fakültesi açılması ve eğitim-öğretim asgari şartlarını yüksek tutulmasını amaçlamakta"

Vakıf üniversitelerindeki eğitim şartları ve alt yapısının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından titizlikle denetlenmekte olduğuna da değinen TOBB açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle YÖK, eczacılık fakültesi açılması ve eğitim-öğretim asgari şartlarını yüksek tutarak kalitenin artırılmasını ve standartize edilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle vakıf üniversitelerinin eğitim programları, alt yapıları ve öğrenim kadroları daha da titizlikle denetlenmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclisi olarak bizler, hassasiyetleri anlayarak ve göz önüne alarak ülkemizin eczacılık mesleği dahil tüm sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine özel önem vermekteyiz. Vizyonumuzu, stratejimizi ve kurumlarımızı da bu yönde her geçen gün iyileştirmeye çalışmaktayız." - İSTANBUL