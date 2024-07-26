TOBB ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Kayseri'ye geliyor - Son Dakika
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TOBB ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Kayseri'ye geliyor

TOBB ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Kayseri\'ye geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 29 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'ye gelerek Kayseri Oda Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak. Program, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda saat 17.00'da başlayacak.

26.07.2024 11:15
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'ye geliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan Kayseri Oda Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni'ne katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.

Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı program, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda saat 17.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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