TOBB ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Kayseri\'ye geliyor

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'ye geliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan Kayseri Oda Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve Kayseri'nin Yıldızları Ödül Töreni'ne katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.

Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı program, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda saat 17.00'da başlayacak. - KAYSERİ