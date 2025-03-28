Tofaş Takla Attı: Sürücü Hafif Yaralı

Kontrolden çıkan Tofaş otomobil takla attı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir anda kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil, karşı şeride geçerek takla atarken, şans eseri araç sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisias Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 09 ES 749 plakalı Tofaş marka otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Hakimiyeti kaybolan ve refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil takla atarak durabildi. Sürücü B.K. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.K.'nın sağlık kontrolünü gerçekleştirirken, ters dönen araç çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.