TOGÜ Hastanesi'nde Dijital Dönüşüm Önemi - Son Dakika
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TOGÜ Hastanesi'nde Dijital Dönüşüm Önemi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, dijital hasta kayıt cihazları ile işlemleri hızlandırdı.

29.01.2025 17:23
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TOGÜ Hastanesi'nde dijital dönüşümle hasta işlemlerini kolaylaştırılıyor

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, kendi yazılımıyla geliştirdiği dijital hasta kayıt cihazlarını hizmete sunarak işlemleri hızlandırdı.

TOGÜ Hastanesi, sağlık hizmetlerinde dijitalleşme adına önemli bir adım atarak hasta kayıt sürecini hızlandıran yeni bir sistem geliştirdi. TOGÜ bünyesindeki yazılımcılar tarafından tasarlanan hasta kayıt cihazları hastaların poliklinik sırası alma ve kayıt işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Yeni cihazlar sayesinde hastalar, hasta girişi ve kayıt, randevu onaylama, kota dışı hasta kayıt, randevu yönetimi, tetkik sonuçlarına erişim ve kimlik doğrulama gibi birçok işlemi hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilecek.

"Yazılım üniversitemiz tarafından gerçekleşti"

Üniversite Hastanesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yeni sistemin hasta memnuniyetini artıracağını belirterek, "Bu cihazlar sayesinde hastalarımız, uzun kuyruklar beklemeden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Üstelik yazılımı tamamen üniversitemiz tarafından geliştirildi, bu da akademik gücümüzün bir göstergesidir" dedi.

Dijitalleşme ile hastane personelinin iş yükünün azalacağını vurgulayan Rektör Yılmaz, TOGÜ'nün sağlık hizmetlerinde teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOGÜ Hastanesi'nde Dijital Dönüşüm Önemi - Son Dakika

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