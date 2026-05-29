Almus Cemevi Törenle Hizmete Açıldı

Haber: Savaş KALKAN

Tokat'ın Almus ilçesinde yapımı tamamlanan Almus Cemevi, düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Alevi Cem Dedesi ve protokol üyeleri dualar eşliğinde açılış kurdelasını kesti.

Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından program, Almus Barajı kenarında bulunan Belediye Düğün Salonu'nda devam etti. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda semah ekibi dönülen semahlarla büyük beğeni toplarken, davetlilere geleneksel kurban pilavı ikram edildi. Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Gülcihan Koç ise seslendirdiği türküler ve deyişlerle salondakilere coşkulu ve duygu dolu anlar yaşattı.

Açılış törenine; İstanbul Cemevi Başkanı Fevzi Can, Almus Cemevi Başkanı Hüseyin Çoban, eski Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, CHP Tokat Belediye Meclis Üyesi Leyla Doğan, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"YILLARDIR BU ÖZLEMİ ÇEKİYORDUK"

Törenin açılış konuşmasını yapan Almus Cemevi Başkanı Hüseyin Çoban, ilçede uzun yıllardır bir cemevi eksikliği hissedildiğini belirterek, "Yıllardır bizim Almus'ta bir cemevimiz yoktu. En sonunda Allah'a çok şükür bu cemevine de kavuştuk. Cemevimizi yaptık, ibadetlerimizi gerçekleştirdik. Hepinizi candan kutluyor, hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cemevi Başkanı Fevzi Can ise bu tür inanç merkezlerinin kent içinde yer bulmasının önemine değinerek şunları söyledi:

"Bu yolculuklar kolay olmuyor. Önemli topraklarda, Kul Himmet'in, Hübyar'ın diyarındayız. İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın hangi cemevine giderseniz gidin, o manevi atmosferi yaşayanlar hep Tokatlılardır. Bu motivasyon Türkiye'nin birçok yerine örnek oluyor."

"ALMUSTA BİR EŞİTSİZLİK ORTADAN KALKTI"

Konuşmasında adalet ve eşitlik vurgusu yapan eski Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, doğduğu topraklarda bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Eşitliğin ve adaletin olmadığı yerde mutluluk olmaz. Ülkemizde inançlar konusunda eşitsizliklerle karşı karşıya kalan en önemli gruplardan biri de Aleviler. Ama bugün burada, Almus'ta bir eşitsizlik, bir adaletsizlik ortadan kalktı. Almus Belediye Başkanımız da herkese eşit davranıyor, kendisine teşekkür ediyorum. Bu adımın ülkemize örnek olmasını diliyorum" dedi.

"SAĞCISI, SOLCUSUYLA TÜM CANLAR BURADA"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Anadolu topraklarının harcında yatan ortak değerlere dikkat çekti. Özer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Anadolu'ya geldiğimizde Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Hübyar Sultan ve Pir Sultan Abdal ile geldik. Bu toprakları imar ederken eğitime, medreselere önem verdik. Hz. Ali Efendimiz, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' demiştir. 'Gelin canlar bir olalım' dedik; işte sağcısıyla, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle tüm canlar bugün burada. Biz Almus'ta bu birliği sağlamışız, Allah'a şükürler olsun."

"CEMEVLERİ SADECE DÖRT DUVAR DEĞİLDİR"

Katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutlayarak ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek sözlerine başlayan CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ise inanç merkezlerinin önemine dikkat çekti. Kurtgöz, "Cemevleri sadece dört duvardan ibaret değildir; ibadetlerimizi gerçekleştirdiğimiz, öğretilerimizi öğrendiğimiz, nefesleri dinlediğimiz yerlerdir. Kul Himmet'in, Hübyar Sultan'ın diyarına yakışan bir cemevi olmuştur. Temelinden çatısına kadar bu süreçte emeği geçen dernek başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve tüm Almuslu hemşehrilerimize teşekkür ediyor, ibadetlerinizin Hak katında kabul olmasını diliyorum."

Tören, yapılan duaların ve konuşmaların ardından çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.