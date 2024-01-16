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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gülbaharhatun Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gülbaharhatun Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan'la birlikte Gülbaharhatun Mahallesi meydan bölgesinde faaliyet gösteren esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni dönemde yapılacak projeler ve yapılması istenenlerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Eroğlu, esnafların hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti ve işlerinde kolaylıklar diledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gülbaharhatun Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi
16.01.2024 - 11:38,
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gülbaharhatun Mahallesi meydan bölgesi esnaflarıyla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Göreve geldiği ilk günden itibaren sık sık esnaflarla bir araya gelen, esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan'la birlikte meydan bölgesinde faaliyet gösteren esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Eroğlu bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek yeni dönemde yapılacak projeler ve yapılması istenenlerle ilgili istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Eroğlu'na esnaflar hizmetlerinden ve her daim yanlarında olmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da; istişare toplantısına katılan bütün esnaflara desteklerinden dolayı teşekkür ederek; "Tokat Yüzyılı'na hazırız, kararlıyız. 10 yıllık görev sürecimizde şehrimizin can damarı esnaflarımızın her an yanında olduk, bundan sonra da esnaf kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. AK Parti Tokat Milletvekilimiz Dt. Cüneyt Aldemir ve Merkez İlçe Başkanımız Ali Çalışkan'la birlikte katıldığımız istişare toplantımızda bizlere gönül kapılarını açan, desteklerini ileten bütün esnaflarımıza teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dilerim. Rabbim hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

İstişare toplantısının hemen ardından Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bölge esnaflarını yerinde ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gülbaharhatun Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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