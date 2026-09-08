Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu\'nu ziyaret etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na; Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Çerçioğlu, Aydın'da ve görev yaptığı her yerde milletin sevgisini kazanan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümü nedeniyle Aydın'a gelen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Çerçioğlu, "Merhum Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.