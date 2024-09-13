Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Trafik Sorununu Çözmek İçin Projeler Geliştiriyor - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Trafik Sorununu Çözmek İçin Projeler Geliştiriyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çevresindeki trafik sorununu çözmek amacıyla çeşitli önlemler alacaklarını açıkladı. Sinyalizasyon sisteminin güçlendirilmesi ve otopark alanlarının artırılması gibi projelerle trafiği disipline etmeyi hedefliyor.

13.09.2024 20:45
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Başkan Yazıcıoğlu, trafik devrimi için kolları sıvadı

TOKAT - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki trafik sorununu çözmek için kolları sıvadı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi önünde yaşanan trafik yoğunluğu ile ilgili incelemelerde bulundu. Trafik komisyonuyla birlikte bölgede detaylı bir inceleme gerçekleştiren Başkan Yazıcıoğlu, trafiği disipline etmek ve akışı rahatlatmak adına çeşitli önlemler alınacağını duyurdu. Özellikle fakülte çevresinde yaşanan park sorunu ve trafik yoğunluğunu çözmek amacıyla sinyalizasyon sistemini güçlendirerek kavşak genişletme çalışmaları başlatacaklarını belirten Başkan Yazıcıoğlu, bölgedeki otopark alanlarının artırılması için de yeni projeler geliştirdiklerini vurguladı.

"Trafiği son teknolojiyle disipline edeceğiz"

Bölgedeki trafik ve otopark sorununu yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik akışını daha dinamik ve akıcı hale getirmek için ışıklandırma sistemlerini modernize edeceklerini ifade etti. Başkan Yazıcıoğlu, bu çalışmaların sadece belediye tarafından değil, emniyet ve valilikle koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Tokat'ın coğrafi yapısı nedeniyle dar bir alanda trafik yoğunluğu yaşanıyor, ancak tüm gayretimizle bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. İnşallah başarılı sonuçlar alacağız. Son teknolojiyi kullanarak trafiği disipline edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Trafik Sorununu Çözmek İçin Projeler Geliştiriyor - Son Dakika

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