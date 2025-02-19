Tokat Belediyesi Mezarlık Hizmetlerini Ücretsiz Sunmaya Başladı

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Tokat Belediyesi mezarlık hizmetlerini ücretsiz sunarak, vatandaşlarının zor günlerinde yanlarında olmayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi, bir ilke imza atarak vatandaşlara mezarlık hizmetlerini ücretsiz sunmaya başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yakınlarını kaybeden vatandaşlar için çok önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerini duyurdu. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün aktif hale gelmesiyle ölüm belgesiyle başvurulan her türlü defin işlemi belediye tarafından karşılanacak. Kefenden defin işlemlerine kadar tüm süreç sağlanan hizmetlerle kolaylaştırılacak. Bu süreçte imamlar ve teknik ekip, defin sürecinin başından sonuna kadar her aşamada vatandaşlara rehberlik edecek. Ayrıca 11 adet taziye aracı da vatandaşların hizmetinde olacak.

"Zor günlerinde vatandaşlarımızın yanlarındayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "İnsanın en zor zamanları, yakınlarını kaybettiği dönemlerdir. Biz de bu hassasiyetle hareket ederek, Tokat'ta bir ilke imza attık. Mezarlıklar Müdürlüğü'müzü kurarak, bu zor günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olacağız" dedi.

"Bilgi sistemi ile lokasyonlar canlı takip edilecek"

Belediye olarak kısa süre sonra mezarlık bilgi sistemi kuracaklarının müjdesini veren Yazıcıoğlu, "Bu sistemle defin işlemi sırasında vatandaşlar, yakınlarının mezar yerlerini ve mezarlıklar içindeki lokasyonları canlı olarak takip edebilecek. Böylece mezarlık seçimi de kolaylıkla yapılabilecek. Tokat Belediyesi, başından sonuna kadar, kefeninden defin işlemlerine kadar tüm hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunarak, vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek" diye konuştu. - TOKAT