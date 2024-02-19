Tokat\'ın sevilen pazarcısı Faruk Balcı, siyasi dönüşüyle gündeme oturdu

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Tokat'ın sevilen pazar esnafı Faruk Balcı, siyasi bir dönüşle gündeme oturdu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde partilerin belediye başkan adaylarıyla yaptığı konuşmaları izleyenler kahkahaya boğuldu.

Tokat'ın sevilen pazarcılarından olan Faruk Balcı, siyasi dönüşümüyle gündeme oturdu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde partilerin belediye başkan adaylarıyla yaptığı konuşmaları izleyenler kahkahaya boğuldu. Balcı, Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'nun kapalı pazar yerini anlatan klibi için kamera karşısına geçti. Klip, pazar esnafının memnuniyetini ve desteklerini dile getirdiği samimi sözleriyle dikkat çekti. Balcı, 35 yıldır pazarcı olarak çalıştığını belirterek, Eyüp Başkan'ın hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını vurguladı.

Balcı, MHP Tokat Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun klibinde de yer aldı. Burada da Balcı, merhum efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu olan Yazıcıoğlu'nun projelerine ve geçmiş hizmetlerine değindi. Balcı, Yazıcıoğlu'nun babasının yaptığı hizmetleri hatırlatarak, onun izinde olduklarını ifade etti. Pazar esnafı Faruk Balcı'nın bu samimi ve siyasi dönüşü, Tokatlıların ilgisini çekti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hem AK Parti hem de MHP'nin gönlünü kazanan Balcı'nın bu hareketi, Tokat'taki en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

Pazar esnafı Faruk Balcı, Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'nun pazar pazarı yerine yapılan kapalı pazar yerinin anlatıldığı klipte, "35 yıldır pazarcı olarak çalışmaktayım. 8 sene içerisinde Eyüp Başkan'ımızın bize sunmuş olduğu hizmetten, kapalı alandan dolayı pazarcı esnafı sıfatı kazandık. Yazın sıcaktan yanar, kışın soğuktan donardık. Şu anda kapalı alandan çok memnunuz" dedi.

Aynı pazar esnafı Balcı, merhum efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun klibinde de yer aldı. Balcı, "40 senedir baban merhum valimizin ekmeğini yiyoruz. Zamanında soğuk hava deposunu yaptı. Şimdi de terk ediliyor ama inşallah sizin sayenizde yeniden ayağa kaldırırız. Rahmetli Recep Vali'mizle organize sanayi bölgesine çok çam ağacı diktik. Ben o zaman küçüktüm ama soğuk hava deposuna bahçeden elma getiriyorduk. Bu elmalarda onun vermiş olduğu fidanlıktan" dedi.

İki partinin de gönlünü kazanan seçmenin bu hareketi Tokat sayfalarında en çok izlenen video oldu. - TOKAT