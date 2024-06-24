Tokat Kebabı: Tadı ile damak çatlatıyor - Son Dakika
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Yerel

Tokat Kebabı: Tadı ile damak çatlatıyor

Tokat kebabı, 300 yıllık geçmişi ve coğrafi tesciliyle sofraların vazgeçilmezi olarak biliniyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu geleneksel lezzet, Tokat'ın kültürel zenginliğine ve gastronomi turizmine katkı sağlıyor. Tokat'ı ziyaret eden birçok turist, bu özel lezzeti tatmak için buraya geliyor. Tokat kebabı, şehrin tanıtımında ve ekonomisinde önemli bir rol oynuyor. 25 yaşındaki Nergis Aydın ise Tokat kebabını kentte yapabilen tek kadın kebap ustası olarak biliniyor. Kebabın hazırlık ve pişirme süresi otuz dakika sürüyor ve odun ateşinde dik bir şekilde pişiriliyor. Tokat'ın sebzeleri ve Karayaka kuzusunun özel ocakta pişmesi, bu kebaba ayrı bir lezzet katıyor.

24.06.2024 21:41
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Tadı ile damak çatlatıyor

TOKAT - Tokat kebabı, 300 yıllık geçmişi ve coğrafi tesciliyle sofraların vazgeçilmezi olarak biliniyor.

Tokat'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Tokat kebabı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Tokat kebabı, sadece damaklarda bıraktığı lezzetle değil, aynı zamanda Tokat'ın kültürel zenginliğine ve gastronomi turizmine yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok turist, bu özel lezzeti tatmak için Tokat'ı ziyaret ediyor. Kebap, şehrin tanıtımında ve ekonomisine olan katkısıyla da önemli bir rol oynuyor. Tokat'ta yaşayan 25 yaşındaki Nergis Aydın, bulaşıkçı olarak başladığı iş hayatına Tokat kebabını kentte yapabilen tek kadın olarak devam ediyor.

25 yaşındaki kadın kebap ustası Nergis Aydın, "Tokat kebabı hazırlık ve pişirme süresi otuz dakika sürüyor. Kebabın özellikleri arasında Tokat'ın sebzeleri, Tokat'ımızın Karayaka kuzusunun özel ocakta pişmesi bulunuyor. Tokat kebabı odun ateşinde dik bir şekilde pişiyor. Bütün sebzelerin, etin yağı ve suyu aşağı haznemizde birikiyor. O da Tokat kebabına ayrı bir lezzet katıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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