Tokat Kebabı: Tadı ile damak çatlatıyor

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Tadı ile damak çatlatıyor

TOKAT - Tokat kebabı, 300 yıllık geçmişi ve coğrafi tesciliyle sofraların vazgeçilmezi olarak biliniyor.

Tokat'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Tokat kebabı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Tokat kebabı, sadece damaklarda bıraktığı lezzetle değil, aynı zamanda Tokat'ın kültürel zenginliğine ve gastronomi turizmine yaptığı katkılarla da öne çıkıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok turist, bu özel lezzeti tatmak için Tokat'ı ziyaret ediyor. Kebap, şehrin tanıtımında ve ekonomisine olan katkısıyla da önemli bir rol oynuyor. Tokat'ta yaşayan 25 yaşındaki Nergis Aydın, bulaşıkçı olarak başladığı iş hayatına Tokat kebabını kentte yapabilen tek kadın olarak devam ediyor.

25 yaşındaki kadın kebap ustası Nergis Aydın, "Tokat kebabı hazırlık ve pişirme süresi otuz dakika sürüyor. Kebabın özellikleri arasında Tokat'ın sebzeleri, Tokat'ımızın Karayaka kuzusunun özel ocakta pişmesi bulunuyor. Tokat kebabı odun ateşinde dik bir şekilde pişiyor. Bütün sebzelerin, etin yağı ve suyu aşağı haznemizde birikiyor. O da Tokat kebabına ayrı bir lezzet katıyor" dedi.