Tokat'ta depremin ardından yağmur duası - Son Dakika
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Yerel

Tokat'ta depremin ardından yağmur duası

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büğet köyünde, depremin etkisiyle yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı. Büğet köyü sakinleri ve bölgedeki diğer köylerden gelen vatandaşlar, kurban kesme programı eşliğinde dualar etti. Programa katılanlar, havaların sıcak gitmesi ve deprem nedeniyle yaşanan kuraklık sorununa çözüm bulunması için dua etti. Büğet köyü muhtarı Bünyamin Dilaver, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, kurban kesme programının geleneksel hale geldiğini belirtti.

26.04.2024 17:21
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Depremin vurduğu Tokat'ta yağmur duası

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Büğet köyünde yağmur duası yapıldı.

Depremin vurduğu Tokat'ta yağmur duası edildi. Yağmur duasına Büğet köyü sakinlerinin yanı sıra Yeşilyurt ilçesi ve tüm köylerindeki vatandaşlar katıldı. Bölgede havaların sıcak gitmesi ve deprem nedeniyle kurbanlar kesilerek dualar edildi.

Kurban kesme programının geleneksel hale geldiğini ifade eden Büget köyü muhtarı Bünyamin Dilaver programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tokat'ta depremin ardından yağmur duası - Son Dakika

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