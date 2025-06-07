Tokat\'ta Maden Arama Protestosu

Haber: Savaş Kalkan

(TOKAT) - Tokat'ta yüzlerce çiftçi, köylü ve çevre gönüllüsü çevre il ve ilçelerde yapılmak istenen maden arama faaliyetlerini protesto etti. Tokat Dernekler Federasyonu adına basın açıklamasını okuyan Kardelen Gürses, "Bu bölge hem biyolojik çeşitlilik hem de temiz su kaynakları açısından eşsizdir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce çiftçi, köylü ve çevre gönüllüsü; çevre il ve ilçelerde yapılmak istenen maden arama faaliyetlerine karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldi.

Tokat Dernekler Federasyonu adına basın açıklamasını okuyan Kardelen Gürses, Tokat genelinde maden ruhsatı verilen alanların ekolojik ve kültürel önemine dikkat çekti. Gürses şunları söyledi:

"Tokat'ın merkezinde yer aldığı Yeşilırmak Havzası, ülkemizin en önemli tarım havzalarındandır. Maden ruhsatlarının kümülatif etkileri bu havzayı olumsuz etkileyecektir. 916 bitki türü, ülkemizde bulunan 481 kuş türünden 323'ü ve 160 memeli türünden 78'i bu havzada yaşamaktadır. Bu bölge hem biyolojik çeşitlilik hem de temiz su kaynakları açısından eşsizdir."

CHP İl Başkanı Kurtgöz: "Bu toprakların bekçisi olacağız"

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de mitingde yaptığı konuşmada, geçmişte HES projelerine karşı verdikleri mücadeleyi hatırlatarak, aynı kararlılıkla maden aramalarına da karşı çıkacaklarını belirtti. Kurtgöz, "2015'ten bu yana HES projelerinde birlikte mücadele ettik. Bugün o projelerin doğamıza verdiği zararları yaşıyoruz. Don ve dolu felaketleri bunun sonuçlarıdır. Şimdi aynı tehditle karşı karşıyayız. Taş ocakları, kil madeni ruhsatları veriliyor. Bu doğanın hep birlikte bekçisi olacağız" diye konuştu.

Milletvekili Kadim Durmaz: "Doğanın Yeşilini Savunuyoruz"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise maden projelerini "emperyalist talan girişimi" olarak nitelendirerek, halkın toprağına ve suyuna sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Durmaz, "Doların yeşilini değil, doğanın yeşilini savunan hemşehrilerimizle birlikteyiz. Atalarımızın bize emanet ettiği bu coğrafyayı kirletmelerine izin vermeyeceğiz. 51 yıllık öğretmenliğim boyunca bu topraklarda çok anım var. Sularımızı kirletmelerine müsaade etmeyeceğiz" dedi.