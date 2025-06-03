Tokat'ta Öğretmenler Odasında Yangın

Öğretmenler odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

TOKAT - Erbaa ilçesinde bulunan Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın 15.00 sıralarında okulun öğretmenler odasında çıktı. Odadan dumanların çıktığını gören okul yönetimi öğrencileri dışarı çıkartarak 112 acil çağrı merkezine ihbar etti. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle okulda maddi hasar meydana geldi.