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Tokat'ta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Niksar- Ünye çevre yolunda meydana geldi. İ.İ. idaresindeki 60 NL 585 plakalı otomobil Ford marka otomobil ile F. P. idaresindeki 60 AS 351 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Niksar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.